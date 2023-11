JBL Quantum 810, le cuffie GAMING professionali e multipiattaforma

Non scendere a compromessi quando si parla di gaming. Sai benissimo che un paio di cuffie di qualità deve essere all’ordine del giorno sennò va a finire che perdi dettagli importanti e… Game Over! Con JBL Quantum 810 non c’è rischio di sbagliare, sono ottime e soprattutto multipiattaforma.

Visto l’interessante prezzo su Amazon, non me le farei scappare. Collegati al volo per acquistarle con uno sconto del 13% e pagarle appena 156€. Stai ancora aspettando?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

JBL Quantum 810, le cuffie gaming di cui non fare a meno

Una volta che le provi ti accorgi che non c’è partita da affrontare senza il loro aiuto. Queste straordinarie cuffie gaming di JBL sono una certezza non solo perché hanno alle spalle un brand che se ne intende ma perché le usi in totale comodità godendo di tanta qualità.

Ti dico subito che le puoi collegare ai tuoi prodotti in diversi modi. Come ti ho anticipato sono multipiattaforma, ciò significa che sia su console che PC danno il meglio. Opta per la connessione via Bluetooth o usa il micro ricevitore che trovi in confezione, sta a te scegliere quello che preferisci.

Ergonomia ai massimi livelli e padiglioni super imbottiti e comodi per un utilizzo prolungato senza fastidi. Il microfono è regolabile e non manca all’appello la cancellazione attiva del rumore sia per isolarti che per isolare i tuoi compagni da eventuali rumori in casa tua.

Che dire, anche la batteria ti strizza l’occhio con 30 ore di autonomia dalla sua parte.

Sei in cerca di un headset? Non perdere di vista le cuffie JBL Quantum 810, sono sicuramente quelle che fanno al caso tuo. Collegati ora stesso su Amazon e acquistale ad appena 156€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.