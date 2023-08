JBL Quantum 360P: cuffie da gaming per PS5, Xbox, Switch e PC

Se vuoi accaparrarti delle cuffie wireless da gaming che puoi usare su qualsiasi piattaforma di gioco, allora non lasciarti sfuggire questa occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL Quantum 360P a soli 89,99 euro, invece che 99,99 euro.

Tieni presente che, nonostante lo sconto del 10% non sia esagerato, manda il prezzo a uno dei più bassi mai registrati, per cui non c’è tempo da perdere. Queste cuffie sono tra le migliori in commercio e quindi non vanno spesso in sconto. Oggi invece le puoi avere risparmiando.

JBL Quantum 360P: audio speciale per tutte le piattaforme

Già solo il fatto che le puoi usare praticamente su qualsiasi dispositivo le rende un acquisto coi fiocchi. Infatti, questa versione è ottimizzata per PlayStation ma compatibile anche per PC, Mac e Nintendo Switch. Se invece preferisci quelle ottimizzate per Xbox, clicca qui e le puoi avere allo stesso identico prezzo.

Sono molto comode, studiate apposta per poterle tenere tantissime ore. Regalano un audio eccezionale, con bassi profondi e ricchi di dettagli. Riuscirai a percepire ogni dettaglio. La connessione è perfettamente stabile e a latenza zero. Hanno un microfono incorporato che puoi staccare se non ti serve. E una mega batteria in grado di durare per 22 ore con una sola ricarica.

Assolutamente un best buy da non perdere. Per riuscire ad avvalerti dello sconto devi fare in fretta. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista le tue JBL Quantum 360P a soli 89,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.