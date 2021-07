JBL ha appena presentato gli auricolari Live Pro+ TWS e le cuffie wireless Live 660NC per il mercato indiano. Scopriamo insieme le caratteristiche di questi hardware.

JBL: cosa sappiamo delle nuove cuffie?

Il produttore di gadget audio è orgoglioso di avere un'eredità di coerenza nella fornitura di articoli eccellenti e innovativi per oltre sette decenni.

È un attore globale e un pioniere nel segmento della tecnologia audio del settore e continua a esemplificare i suoi ideali con il lancio dei suoi ultimi prodotti in India.

Stiamo parlando degli auricolari Live Pro+ e delle cuffie wireless Live 660NC. Entrambi sono dotati di diverse caratteristiche e funzionalità che li collocano su un solido piedistallo per una massiccia accettazione da parte del mercato indiano. Presentano alcune delle proprietà dei prodotti precedenti, tra cui la cancellazione adattiva del rumore, la modalità Ambiente e molte altre features. Sono progettati ergonomicamente per il massimo comfort se utilizzati per lunghi periodi.

Saranno venduti a Rs. 16.999 ($ ​​229), mentre le cuffie wireless Live 660NC hanno un prezzo di Rs. 12.999 ($ ​​175). Entrambi sono disponibili tramite il negozio online di JBL, oltre a diversi punti vendita in tutto il subcontinente.

I lunghi anni di produzione di prodotti audio mettono JBL in una posizione di vantaggio per sviluppare prodotti tecnologicamente avanzati. Alcune delle migliori tecnologie della compagnia sono presenti nelle Live Pro+. Troviamo: Signature Sound, Smart Ambient mode e tecnologia Echo-Cancelling che garantisce voci nitide e chiare durante le chiamate. La batteria può fornire fino a 7 ore con una carica completa senza ANC e 6 ore con ANC attivo. Tuttavia, con la cover di ricarica, il dispositivo può garantire fino a 28 ore di attività di ascolto continua.

La cuffia wireless Live 660NC presentano molte caratteristiche viste sugli auricolari TWS. Supportano anche una connessione multipunto e il vivavoce Voice Assistant. Si possono fare fino 50 ore di riproduzione con una carica completa senza ANC e 40 ore con ANC.

Wearable