JBL LIVE PRO 2 TWS: audio pazzesco, tanta autonomia e un prezzo imperdibile (-31%)

Gli auricolari JBL Live Pro 2 TWS offrono un’esperienza audio completa e versatile, ideali per chi cerca un dispositivo che unisca qualità sonora, cancellazione del rumore e lunga autonomia. Attualmente disponibili su Amazon al prezzo scontato di 103,99€, rispetto al prezzo originale di 149,99€, questi auricolari offrono un’opzione eccellente per chi cerca ottime prestazioni senza per questo dover spendere una fortuna.

Questi auricolari sono dotati di tecnologia True Adaptive Noise Cancelling, che adatta automaticamente il livello di cancellazione del rumore all’ambiente circostante, garantendo un’esperienza d’ascolto immersiva sia in ambienti rumorosi che tranquilli. Non può nemmeno mancare, chiaramente, una modalità Smart Ambient che consente di sentire i suoni esterni quando necessario.

Gli auricolari JBL Live Pro 2 offrono un’autonomia di 40 ore complessive, con 10 ore di riproduzione continua tramite gli auricolari e ulteriori 30 ore fornite dalla custodia di ricarica. La ricarica rapida permette di ottenere 4 ore di riproduzione aggiuntive con soli 15 minuti di ricarica. Davvero un fulmine.

Sono dotati di sei microfoni beamforming, che migliorano la qualità delle chiamate eliminando il rumore di fondo, garantendo conversazioni chiare anche in ambienti rumorosi. La certificazione IPX5 li rende resistenti all’acqua, rendendoli adatti per l’uso durante l’attività fisica o in caso di pioggia leggera​.

Insomma, tanto stile e autonomia e una qualità nel complesso davvero niente male. Non farti scappare la possibilità di averli ad un super prezzo: acquistali subito per risparmiare.