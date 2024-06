JBL Live Pro 2 in super offerta: ANC da paura e tanta autonomia

Splendidi in questa elegante colorazione blu, ANC impressionante per un device così conveniente e una qualità del suono davvero convincente. I JBL Live Pro 2 sono degli ottimi auricolari di ultima generazione, che se la giocano ad armi pari con competitor del calibro delle AirPods. Oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo irresistibile: solo 109,99€ invece di 149,99€, grazie al generoso sconto del 27%.

Al cuore dell’esperienza d’ascolto offerta dai Live Pro 2 troviamo i driver dinamici da 11mm, che offrono un suono bilanciato e avvolgente. La cancellazione del rumore adattiva fa un ottimo lavoro, isolandoti dai rumori dell’ambiente che ti circonda, per un’esperienza d’ascolto senza interruzioni. Non manca, ovviamente, una modalità Smart Ambient, che disattiva automaticamente l’ANC quando devi parlare con qualcuno o, in generale, devi prestare attenzione a ciò che ti circonda.

Questi auricolari si comportano molto bene anche nelle chiamate, grazie ai sei microfoni integrati che garantiscono che la tua voce si senta in maniera nitida, anche in condizioni avverse, ad esempio quando c’è forte vento. L’autonomia è buona, con ben 40 ore complessive grazie alla possibilità di ricaricare gli auricolari usando la custodia, che a sua volta si può ricaricare anche via wireless grazie alla compatibilità con lo standard Qi.

Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquista subito i JBL Live Pro 2 approfittando del 27% di sconto!