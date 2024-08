JBL Live Flex in offerta al miglior prezzo di sempre: audio spaziale e tanta autonomia

I JBL Live Flex sono auricolari wireless di alta qualità, progettati per offrire un’esperienza d’ascolto immersiva e personalizzata. Attualmente disponibili su Amazon al prezzo scontato di 116€, con un ottimo sconto sul loro normale prezzo di listino.

Gli auricolari JBL Live Flex si distinguono per il loro design open-ear e la certificazione IP54, che garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendoli adatti all’uso in diverse condizioni ambientali. Grazie alla tecnologia True Adaptive Noise Cancelling, gli auricolari sono in grado di adattarsi automaticamente all’ambiente circostante, eliminando i rumori indesiderati per un’esperienza d’ascolto più concentrata e coinvolgente.

I sei microfoni beamforming migliorano la qualità delle chiamate eliminando il rumore di fondo, rendendo la voce chiara e nitida. La durata della batteria è un altro punto di forza: gli auricolari offrono fino a 8 ore di riproduzione continua, che possono arrivare a 40 ore complessive grazie alla custodia di ricarica. La custodia supporta la ricarica wireless e permette di ottenere 4 ore aggiuntive con soli 15 minuti di ricarica.

L’audio è ulteriormente migliorato dalla tecnologia JBL Spatial Sound, che crea un effetto surround per un’esperienza d’ascolto più immersiva. Inoltre, con l’app JBL Headphones, è possibile personalizzare l’equalizzazione e altre impostazioni audio per adattarle alle proprie preferenze.

I JBL Live Flex combinano comfort, resistenza e prestazioni audio di alto livello: la scelta perfetta per chi cerca auricolari wireless affidabili e ricchi di funzionalità​. L’offerta scade tra pochissimo: non perdere l’occasione di averli ad un super prezzo.