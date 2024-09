JBL Live 770NC: solo 118€ (-34%) per ANC, 65 ore di autonomia e audio top

Le JBL Live 770NC, attualmente disponibili, nella stupenda colorazione blu, ad un prezzo fenomenale su Amazon, sono cuffie wireless over-ear di fascia alta, ideali per chi cerca un’esperienza audio di qualità con un’ottima autonomia e funzionalità avanzate.

Cancellazione adattiva di primo livello, autonomia impressionante (ben 65 ore!) e un design carismatico. Normalmente questo pacchetto di funzioni avanzate costerebbe circa 180€, ma grazie alla clamorosa offerta attualmente in corso su Amazon, per breve tempo le Live 770NC possono essere tue ad appena 118,89€!

Queste cuffie offrono cancellazione adattiva del rumore tramite quattro microfoni che rilevano i suoni ambientali, permettendo un’esperienza d’ascolto isolata e priva di distrazioni anche in ambienti rumorosi, come i trasporti pubblici o uffici affollati.

Una delle caratteristiche principali è la loro straordinaria autonomia: fino a 65 ore di utilizzo con Bluetooth attivo e 50 ore con la cancellazione del rumore attivata. In caso di emergenza, una ricarica rapida di soli 5 minuti offre fino a 4 ore di riproduzione​.

L’audio è alimentato da driver da 40 mm e supporta JBL Surround con audio spaziale, offrendo un suono coinvolgente sia per la musica che per la visione di film. Inoltre, la modalità Smart Ambient consente di amplificare i suoni ambientali quando necessario, come quando si cammina per strada o si desidera ascoltare una conversazione senza togliere le cuffie.

Un altro punto di forza è la funzionalità Personi-Fi 2.0, che tramite l’app JBL Headphones permette di personalizzare l’equalizzazione audio in base alle preferenze personali e alle caratteristiche del proprio udito. Grazie alla connessione multipoint, le cuffie possono essere collegate contemporaneamente a più dispositivi, come smartphone e tablet, permettendoti di passare da una fonte all’altra istantaneamente. Rimane ancora poco tempo per avere le JBL live 770NC a soli 118€: non fartele scappare!