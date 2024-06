JBL Live 770NC in offerta a 151€: 65 ore di autonomia, ANC e bassi potenti

Le JBL Live 770NC si posizionano nella fascia media del mercato delle cuffie a cancellazione del rumore: oggi su Amazon le paghi appena 151€, grazie ad un generoso sconto del 16% sul loro normale prezzo di listino.

Dotate di driver da 40mm, offrono un suono ricco con una spiccata enfasi sui bassi. La cancellazione del rumore, grazie a quattro microfoni e alla tecnologia True Adaptive ANC, adatta il livello di isolamento in tempo reale, risultando efficace in ambienti rumorosi come bar o durante i viaggi in treno​.

Sul fronte dell’autonomia, JBL si conferma ancora una volta un passo in avanti rispetto a molti dei suoi concorrenti. Con una durata della batteria fino a 65 ore senza ANC e 50 ore con ANC attivo, le Live 770NC non ti lasceranno mai a secco. La ricarica rapida permette di ottenere 4 ore di ascolto con soli 5 minuti di carica: davvero fenomenale.

A questo si aggiungono alcune altre funzionalità piuttosto interessanti, tra cui il supporto agli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, la connessione multipoint che permette di passare facilmente da un dispositivo all’altro, e la modalità Ambient Aware per restare consapevoli dell’ambiente circostante senza dover togliere le cuffie​.

A soli 151€, le JBL Live 770NC sono a pieno titolo tra le migliori cuffie ANC che tu possa acquistare in questo momento. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato e acquistale subito risparmiando!