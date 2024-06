JBL Live 660NC, offerta clamorosa: il prezzo crolla da 179 a soli 99 euro (-44%)

Le JBL Live 660NC sono delle ottime cuffie Bluetooth ANC progettate per essere estremamente comode e offrire un’esperienza d’ascolto di primissimo livello. Normalmente le pagheresti ben 179,99€, ma oggi sono in super offerta su Amazon ad appena 99,99€. Si tratta di uno sconto del 44%…

Il design delle JBL Live 660NC è ergonomico e pensato per l’uso prolungato. Le cuffie hanno padiglioni imbottiti e un archetto in tessuto che offre una buona distribuzione del peso, rendendole comode da indossare anche per lunghe sessioni.

Le JBL Live 660NC offrono una risposta dei bassi potente e profonda, che le rende adatte a generi musicali come pop, hip-hop ed elettronica. I medi e gli alti sono bilanciati, con le voci che risultano chiare e distinte anche con la cancellazione del rumore attivata. La qualità del suono rimane costante sia in modalità wireless che con il cavo audio incluso.

Le cuffie offrono un’efficace cancellazione del rumore, in grado di ridurre significativamente i rumori ambientali. L’ANC è accompagnata dalle modalità Ambient Aware e TalkThru, che permettono di sentire i suoni ambientali e le conversazioni senza togliere le cuffie.

Le JBL Live 660NC utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.0 per una connessione stabile e di altissima qualità. Supportano il pairing multiplo, consentendo di passare facilmente tra dispositivi diversi. I controlli touch sulle cuffie sono personalizzabili tramite l’app JBL Headphones, permettendo di regolare il volume, cambiare traccia e gestire le chiamate in modo intuitivo​.

Le cuffie offrono un’eccezionale autonomia di 40 ore con la cancellazione del rumore attivata e fino a 50 ore senza. La ricarica è rapida: 10 minuti di ricarica forniscono circa 4 ore di utilizzo, mentre per una ricarica completa ci vogliono circa due ore. Non perdere questa occasione irripetibile: acquistale subito sfruttando il 44% di sconto.