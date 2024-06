JBL Live 660NC: il prezzo crolla da 179,99 a soli 99,99 euro

ANC di qualità, ottima autonomia e un design comodissimo. Le JBL Live 660NC sono in offerta su Amazon a meno di 100€, grazie ad un imperdibile sconto del 44%.

Le JBL Live 660NC sono progettate con un design ergonomico e leggero, che include cuscinetti auricolari in peluche e una fascia regolabile, garantendo un comfort duraturo anche durante lunghe sessioni di utilizzo​.

Queste cuffie sono equipaggiate con driver da 40 mm che offrono il classico suono Signature JBL, con bassi potenti e alti chiari. La qualità del suono è ben bilanciata, con una buona separazione dei toni che permette di apprezzare sia i dettagli delle voci che la profondità dei bassi​.

La tecnologia ANC delle JBL Live 660NC è efficace nel ridurre i rumori ambientali, rendendole ideali per ambienti rumorosi come uffici o mezzi di trasporto. Inoltre, la modalità Ambient Aware permette di amplificare i suoni esterni, utile per rimanere consapevoli dell’ambiente circostante senza dover rimuovere le cuffie​.

Le cuffie supportano la connettività Bluetooth 5.0, garantendo una connessione stabile e di alta qualità. Inoltre, grazie alla funzione di multi-pairing, è possibile passare facilmente da un dispositivo all’altro. I controlli touch intuitivi situati sui padiglioni auricolari permettono di gestire volume, tracce musicali e chiamate senza dover ricorrere al dispositivo collegato.

Come da tradizione di JBL, anche questo paio di cuffie offre un’autonomia estremamente solida, con fino 50 ore di riproduzione con una singola carica. Insomma, non dovrai avere l’ansia costante di ricaricarle frequentemente. Per tutti questi motivi, non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistale subito a meno di 100€!