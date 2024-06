JBL LIVE 660NC da 23€ al mese SENZA INTERESSI e in SCONTO del 36%

Vuoi delle cuffie wireless di qualità superiore a un buon prezzo? Allora tieniti forte perché su Amazon c’è una promozione spettacolare. In questo momento puoi mettere nel tuo carrello le bellissime JBL LIVE 660NC a soli 115 euro, invece che 179,99 euro.

Dunque grazie uno sconto del 36% oggi puoi risparmiare circa 65 euro sul totale. Puoi goderti fino a 50 ore di autonomia, nessun disturbo con la cancellazione attiva del rumore e un comfort incredibile per tutto il giorno. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 23 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

JBL LIVE 660NC a prezzo da favola

Chiaramente qui siamo di fronte a delle cuffie wireless d’eccellenza perché non vuole fare sacrifici. JBL LIVE 660NC sono dotate di driver da 40 mm per regalare un audio di alta qualità e passi potenti. Grazie alla cancellazione attiva del rumore puoi ascoltare la tua musica senza disturbi e fare chiamate perfette.

Godono di un microfono incorporato che riesce a captare solo la tua voce restituendola quindi al meglio. Sono comodissime, con morbidi cuscinetti che avvolgono l’orecchio e un archetto imbottito sulla parte alta che appoggia sulla testa. Le puoi piegare su se stesse per occupare ancora meno spazio. E infine possiedono una mega batteria che gli dona un’autonomia di 50 ore con una ricarica completa.

Una vera bomba da non perdere. Dunque corri su Amazon e acquista le tue JBL LIVE 660NC a soli 115 euro, invece che 179,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.