Sei in cerca di un paio di auricolari true wireless? Le JBL Live 300 TWS sono in offerta su Amazon a soli 99,90€. Il ribasso del 26% corrisponde a uno sconto effettivo di 35,11€ che rende queste wearable più convenienti. Spedizioni gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

JBL Live 300: le specifiche tecniche di questi auricolari

Con un design semplice e lineare, le JBL Live 300 TWS sono degli auricolari dal formato In Ear che passano quasi inosservate.

Grazie alla tecnologia adottata dal produttore, le wearable suonano chiare e nitide oltre che a vantare un‘esperienza audio mozzafiato. I bassi, infatti, sono possenti e corposi mentre i toni alti risultano essere setosi.

Perfetti sia per essere utilizzate perla riproduzione musicale che in chiamata, gli auricolari JBL vantano il Noise Cancelling – la cancellazione del rumore- che permette a chi ascolta di percepire la tua voce sempre in modo ottimale.

Da non sottovalutare, poi, la presenza dell’Ambient Aware e TalkTrue ossia l’impostazione che adatta la riproduzione musicale al rumore ambientale per evitare che tu ti possa isolare o tu debba rimuovere le cuffie per parlare con qualcuno.

Per quanto riguarda la batteria, l’autonomia complessiva di queste wearable è fissata a 20 ore di riproduzione complessive grazie al case che funziona altresì come custodia di ricarica. Il tempo di ricarica, invece, ammonta a2 ore.

Gli auricolari arrivano dotati di diverse punte auricolari aggiuntive affinché tu possa adattarle alla perfezione al tuo padiglione auricolare.

Sono, infine, waterproof e quindi perfette per essere indossate anche durante lo svolgimento di attività fisica.

Puoi acquistare le JBL Live 300 Tws su Amazon a soli 99,90€ nella loro colorazione nera. Ordinale oggi e ricevile entro 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Le consegne sono inoltre gratuite anche se questo è il tuo primo acquisto sul sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable