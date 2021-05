JBL Go 3 è lo speaker portatile in offerta su Amazon a soli 29,99€. Il ribasso del 25% rende il prezzo di listino più conveniente e riduce la spesa di ben 10,00€.

Lo speaker portatile che ti mancava: JBL Go 3

JBL GO 3 è uno speaker portatile che si presenta con delle dimensioni estremamente ridotte e funzionale. Il suo design e semplice e acquista un tocco in più nella colorazione nera.

Grazie alla tecnologia del produttore, questo cassa ha una potenza elevata. L'audio, infatti, viene riprodotto in modo chiaro, nitido e di qualità non sacrificando né i bassi né i toni alti.

La sua grandezza, come riportato, prima, è ottimizzata per poter trasportare il dispositivo ovunque si vada. La certificazione IP67, infatti, garantisce la possibilità di utilizzarlo senza paura anche vicino a fonti di acqua o ambienti umidi. Portalo in spiaggia, al fiume o in bagno senza danneggiarlo affatto.

Il Bluetooth consente di accoppiare lo speaker a smartphone e tablet di ogni sistema operativo. Basta connetterlo la prima volta per avere sempre a disposizione un collegamento stabile, a basse latenze e privo di interruzioni. Niente più cavi da portare in giro.

Degna di nota è anche la batteria che vanta un'autonomia complessiva di 5 ore con una sola carica.

Sul corpo del dispositivo sono poi presenti dei tasti fisici che assicurano la gestione della riproduzione musicale senza l'utilizzo dello smartphone.

In confezione è sempre compreso il cavo di alimentazione di tipo USB Type C.

Puoi acquistare lo speaker portatile e impermeabile JBL GO 3 su Amazon a soli 29,99€ nella sua colorazione nera. Se lo acquisti oggi e sei un membro Prime, le spedizioni sono effettuate in appena 48 ore. In caso contrario la spedizione è gratuita, ma viene operata in tempi standard.

