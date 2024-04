JBL Go 3 in offerta su Amazon a meno di 35€: design compatto, ruggito potente

Il JBL GO 3 è un altoparlante Bluetooth portatile che combina design compatto con prestazioni sonore notevoli per la sua dimensione. Questo modello è noto per il suo stile audace e le dimensioni ultra-portatili, rendendolo particolarmente adatto per l’uso in movimento.

Oggi è in offerta ad un prezzo sbalorditivamente basso: con lo sconto del 22%, lo paghi meno di 35€. Davvero niente male!

Rivestito in un tessuto colorato e dotato di un design resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP67, il GO 3 può essere immerso fino a un metro d’acqua per 30 minuti senza problemi.

Dal punto di vista del suono, il JBL GO 3 ha ricevuto miglioramenti rispetto al suo predecessore, aumentando la potenza da 3,1W a 4,2W. Questo incremento permette un volume più elevato con meno distorsioni anche ai massimi livelli di volume​. Inoltre, il dispositivo incorpora un driver più grande che migliora la risposta in frequenza, estendendosi da 110 Hz a 20,000 Hz, il che contribuisce a bassi più ricchi e un suono più sfumato.

Il JBL GO 3 supporta anche la tecnologia Bluetooth 5.1, che garantisce una connessione più stabile e ampia con i dispositivi​. Nonostante le sue dimensioni compatte, il GO 3 è capace di produrre un suono sorprendentemente ampio e bassi incisivi, una caratteristica distintiva della qualità del suono JBL​.

Il JBL GO 3 si presenta come un’opzione eccellente per chi cerca un altoparlante Bluetooth portatile che non compromette la qualità del suono nonostante le dimensioni ridotte. Non perdere questa offerta speciale e acquistalo subito ad un prezzo formidabile!