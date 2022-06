JBL Go 3 è la cassa Bluetooth di questa estate, ora in sconto [-25%]

Per girare per spiagge, città, laghi e fiumi senza mai avere paura di rimanere senza divertimento la JBL Go 3 è proprio ciò che fa al caso tuo. Si tratta di una cassa Bluetooth dalle dimensioni irrisorio che agganci un po’ dove vuoi e utilizzi senza paura.

Ora che è in promozione è proprio un’occasione unica, su Amazon la trovi con un ribasso del 25% che la fa scendere ad appena 29,90€. Con tutta la potenza che ti mette a portata di mano è un acquisto sicuro, affidabile, ottimo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

JBL Go 3: la cassa Bluetooth che tutti dovrebbero avere

Lo vedi già da te che questa JBL è speciale, con il suo laccio integrato davvero la agganci ovunque e non hai mai problemi nell’averla in mezzo ai piedi. Piccola e comodissima da infilare in borsa o da tenere persino nel cruscotto dell’auto, non ti troverai mai nella situazione di dover rinunciare a qualcosa.

L’impianto audio è potente ma soprattutto di ottima qualità, infatti le canzoni vengono riprodotte in tutte le loro sfaccettature puntando soprattutto sui bassi che ti smuoveranno tanto saranno potenti.

Per quanto riguarda la connettività, il nome te lo suggerisce: sfrutti il Bluetooth per collegare qualunque dispositivo tu voglia. La connessione è stabile, veloce e comodissima. Puoi utilizzare il dispositivo per cambiare brano ma anche i tasti fisici che hai a disposizione.

Per ultimo, ma non per importanza, ti faccio sapere che hai a portata di mano 5 ore di autonomia con una sola carica e l’impermeabilità certificata.

Acquista al volo la tua nuova JBL Go 3 su Amazon ora che è in promozione. Per questa estate ascolti solo la musica che ami quando vai in giro, in fin dei conti ti bastano appena 29,90€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.