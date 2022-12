JBL GO 3: agganciala allo zaino e porta la festa con TE (-25%)

JBL GO 3 è lo speaker portatile che più di così non si potrebbe. Piccolo e con un gancio incluso, averlo sempre dietro è un attimo. Deve essere tuo soprattutto ora che ha un prezzo bassissimo.

Tutto merito del ribasso del 25% su Amazon e dell’extra sconto in fase di pagamento. Se ti colleghi ora ti porti a casa questo gioiellino con soli 28,50€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

JBL Go 3: lo speaker portatile di cui non fare a meno

Questo piccolo ma potente altoparlante ha tutto quello che ti serve per ascoltare la tua musica preferita ovunque tu vada. La sua batteria dura fino a 5 ore, quindi non dovrai preoccuparti di rimanere senza musica durante le tue gite in spiaggia o i tuoi picnic. In fin dei conti JBL GO 3 è stato creato appositamente per questo.

Il suono è sorprendentemente potente per un altoparlante così piccolo. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua resistenza all’acqua, non dovrai preoccuparti di danneggiarlo se ci sono un po’ di schizzi d’acqua durante l’utilizzo.

Non manca all’appello un microfono integrato ed è possibile connettere due altoparlanti insieme per un suono ancora più potente.

Inoltre, il JBL GO 3 è disponibile in una varietà di colori brillanti, quindi puoi scegliere quello che più si adatta al tuo stile.

Non te lo perdere con questo doppio sconto su Amazon e approfittane al volo per portarlo a casa a soli 28,50€. Collegati ora e ricordarti che il secondo sconto si applica in fase di pagamento.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.