Andare al mare o al lago è più entusiasmante con la JBL Go 2, la cassa portatile che costa soli 24,69€ grazie all‘offerta su Amazon. Il prezzo di listino viene reso più conveniente dal ribasso del 26% che rende l'acquisto conveniente.

L'extra 1,31€ di sconto viene aggiunto direttamente in carrello.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

JBL GO 2: la cassa portatile che cercavi

Semplice, di piccole dimensioni e bellissima in questa colorazione rosso, la cassa portatile JBL Go 2 è un prodottino niente male e da considerare per un acquisto mirato. Infatti è un dispositivo adatto per chi ama stare sempre in compagnia della musica, anche fuori casa.

Dotata di Bluetooth, si connette allo smartphone con facilità assicurando una resa sempre sicura e a bassa latenza. Inoltre è impermeabile e certificata IPX7. Dunque può essere utilizzata in prossimità di acqua e ambienti umidi senza preoccuparsi di rovinarla.

Gli altoparlanti erogano un suono forte e corposo. Il volume è regolabile, ma se impostato al 100% sarà capace di stupire tutti quanti senza grosse difficoltà. Funziona anche in vivavoce, dunque in caso di telefonate non c'è bisogno di scollegarla dato che è dotata di un microfono integrato e di noise cancelling.

Degna di nota è la batteria che vanta un'autonomia complessiva di 5 ore.

In confezione, infine, è presente anche il cavo Micro USB per consentire la ricarica.

Puoi acquistare la cassa JBL Go 2 in colorazione rossa a soli 24,69€ su Amazon. Ordinala oggi e ricevila in 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In alternative le spedizioni sono gratuite per i clienti idonei o per coloro che scelgono la consegna presso i punti di ritiro. In queste due ultime ipotesi i tempi si aggirano attorno ai sette giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica