JBL Clip 5: speaker Bluetooth portatile al PREZZO più BASSO di SEMPRE (-29%)

Sei un appassionato di musica e ti piace ascoltarla ovunque, sia a casa che in giro? Allora sono certo che sarai felice di scoprire questa promozione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello lo speaker Bluetooth portatile JBL Clip 5 a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte allo sconto del 29% che ti permette di risparmiare ben 20 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso di sempre e quindi è chiaro che dovrai essere rapidissimo per riuscire ad avvalertene. Anche perché con questa piccola cassa portatile senza fili puoi portare la tua musica dove desideri.

JBL Clip 5 al minimo storico solo su Amazon

Lo speaker Bluetooth portatile JBL Clip 5 è uno dei migliori sul mercato. Grazie alla sua potenza e al suo design è in grado di offrire un audio eccezionale anche all’aperto a grande distanza. È dotato di una pratica clip a moschettone che ti consente di agganciarlo dove vuoi. Inoltre è robusto e impermeabile all’acqua e resistente alla polvere con certificazione di grado IP67.

Lo puoi connettere in modo veloce a qualsiasi dispositivo e mantiene una connessione stabile senza latenza. Inoltre possiede dei pratici pulsanti che ti permettono di regolare i volumi. Parlando di autonomia è dotato di una batteria che offre fino a 12 ore di riproduzione musicale con una singola ricarica.

Non ci sono dubbi, a un prezzo del genere andrà a ruba. Quindi prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth portatile JBL Clip 5 a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.