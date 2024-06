JBL CLIP 4: lo speaker Bluetooth portatile in SCONTO del 46% su Amazon

Vuoi acquistare unno speaker Bluetooth portatile per ascoltare la musica dove vuoi, soprattutto adesso che vai in vacanza? Allora non lasciarti sfuggire questa ottima occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL CLIP 4 a soli 34,95 euro, invece che 64,99 euro.

Come puoi vedere ora c’è uno sconto del 46% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di oltre 30 euro sul totale. Davvero una promozione coi fiocchi, da non perdere per nessun motivo. Con questa piccola cassa portatile robusta e impermeabile potrai fare di tutto. Ha un suono potentissimo e un design molto versatile.

JBL CLIP 4: il meglio del meglio oggi a poco

Con JBL CLIP 4 puoi stare tranquillo. Si tratta di uno dei migliori speaker Bluetooth sul mercato. È dotato di un suono potente e preciso che si propaga a grande distanza anche all’aperto. Offre un’autonomia di ben 10 ore con una ricarica completa e si collega in un attimo ai tuoi dispositivi.

Ha un design molto bello e soprattutto robusto, dotato di una parte gommata e una pratica clip che ti permette di agganciarlo a uno zaino. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP67. Dunque te lo puoi portare tranquillamente al mare o in montagna senza problemi.

Fai alla svelta perché a un prezzo così basso non durerà niente. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo JBL CLIP 4 a soli 34,95 euro, invece che 64,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.