JBL CLIP 4, come portare la musica a spasso: 10h di autonomia

Se c’è uno speaker Bluetooth che si distingue per qualità e originalità, quello è JBL Clip 4.

Un prodotto unico nel suo genere che creato a mo' di moschettone, ti consente di averlo sempre dietro e pronto a pompare musica in qualunque stagione. Disponibile con uno sconto su Amazon, se lo acquisti ora risparmi esattamente il 32%.

JBL Clip 4, lo speaker Bluetooth che non ha limiti

JBL Clip 4, come vedi, è uno speaker Bluetooth di alta qualità che offre un suono eccezionale.

Quello che stupisce fin dal primo sguardo è proprio il suo design compatto e leggero che lo rende facile da trasportare ovunque tu vada. Visto il moschettone incorporato, non hai praticamente problemi ad agganciarlo a zaini, tende o qualunque superficie tu voglia, rendendolo ancora più pratico.

Non ti preoccupare perché non è tutto fumo e niente arrosto: lo speaker regala una qualità del suono eccezionale con tanto di bassi che suonano potenti e ti fanno vibrare dall’interno. Ascolti la musica che vuoi senza problemi e gestisci la riproduzione con i tasti fisici in un solo tocco.

Oltre a questo, ti dico anche che è resistente all’acqua e alla polvere, quindi è perfetto per l’uso all’aperto. In più non ha problemi di autonomia dal momento che ha una batteria ricaricabile che dura fino a 10 ore. Una ricarica basta e avanza per un giorno di festa.

Visto il prezzo che ha, è praticamente un affare ad occhi chiusi.

Non aspettare un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo JBL Clip 4 a soli 40€.

