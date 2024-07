JBL Clip 4: altoparlante bluetooth da spiaggia in SCONTO Amazon (-26%)

Porta la musica in spiaggia, in giardino e sempre con te per fantastiche feste estive con JBL Clip 4, un ottimo altoparlante bluetooth con moschetto integrato che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 47,99 euro invece di 64,99. Include anche la spedizione Prime e la consegna immediata.

JBL Clip 4: l’altoparlante bluetooth impermeabile da avere sempre con se

JBL Clip 4, nonostante le sue ridotte dimensioni, non ti deluderà grazie alla tecnologia JBL Pro Sound pensata per offrirti un audio di alta qualità con bassi profondi e dettagli nitidi, direttamente dal tuo smartphone. Il design ultraportatile con moschettone integrato ti permette di attaccarlo facilmente a zaini, borse o cinture così da portarlo facilmente sempre con te.

Ideale per feste all’aperto ma anche in spiaggia o in piscina con la certificazione IPX67 waterproof e dustproof che lo rende resistente all’acqua e alla polvere. Una sola ricarica ti garantisce fino a 10 ore di riproduzione musicale e la ricarica avviene comunque velocemente grazie al cavo USB-C incluso nella confezione.

La soluzione perfetta per l’estate e goderti la tua musica preferita dove vuoi e con chi vuoi: acquista JBL Clip 4 su Amazon a soli 47,99 euro invece di 64,99.