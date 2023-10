JBL Charge Essential 2 in offerta a 129€: altoparlante e power bank in un unico device

Il JBL Charge Essential 2 è un altoparlante Bluetooth portatile che ti offre un’esperienza musicale eccezionale ovunque tu vada. Attualmente in offerta su Amazon a soli 129,00€ invece di 159,99€, è un ottimo affare per chi ama ascoltare musica in movimento.

Una delle caratteristiche distintive di questo altoparlante è il suono potente e cristallino, grazie al JBL Original Pro Sound. Questo è ottenuto tramite i driver a forma di circuito e i due radiatori passivi JBL che producono bassi profondi e toni chiari.

Indipendentemente da dove ti trovi, potrai goderti la tua musica preferita con una qualità audio di alto livello. La batteria ricaricabile integrata offre fino a 20 ore di autonomia, il che significa che potrai goderti una festa non-stop senza preoccuparti di dover ricaricare l’altoparlante frequentemente. Inoltre, il JBL Charge Essential 2 ha un power bank integrato e una porta USB che ti consente di caricare i tuoi dispositivi mobili in qualsiasi momento, garantendo che tu e i tuoi dispositivi rimaniate sempre carichi.

La robustezza e la resistenza all’acqua IPX7 rendono l’altoparlante ideale per l’uso all’aperto. Puoi portarlo in spiaggia, in piscina o anche sotto la doccia senza preoccuparti che si danneggi. Può persino essere immerso in acqua senza subire danni, il che lo rende perfetto per le avventure all’aperto.

Il JBL Charge Essential 2 si collega facilmente al tuo smartphone, tablet o qualsiasi dispositivo con Bluetooth, consentendoti di riprodurre musica in streaming wireless con un suono stereo di alta qualità ovunque tu sia. Inoltre, la confezione include un cavo USB Type-C per la ricarica e una guida rapida.

Se sei alla ricerca di un altoparlante Bluetooth portatile che offra un suono eccezionale, lunga autonomia e resistenza all’acqua, il JBL Charge Essential 2 è un’opzione da prendere in seria considerazione. Approfitta dell‘offerta su Amazon e porta la tua musica preferita ovunque tu vada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.