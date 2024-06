JBL Charge 5 in offerta: sconto folle del 45%, a questo prezzo è da prendere subito

Il JBL Charge 5, attualmente in offerta su Amazon a soli 110€ grazie a uno sconto del 45%, è un altoparlante Bluetooth portatile che combina un suono potente con una costruzione robusta, rendendolo ideale per l’uso all’aperto e in viaggio.

Il design del Charge 5 segue la tradizione cilindrica della serie, con un aspetto leggermente aggiornato e più robusto rispetto al modello precedente. È resistente alla polvere e all’acqua con certificazione IP67, il che significa che può essere immerso in acqua fino a un metro di profondità per 30 minuti, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti esterni e avventurosi​.

Il Charge 5 presenta un profilo sonoro più neutro rispetto al suo predecessore, con un tweeter aggiuntivo che migliora la chiarezza del suono. I bassi sono potenti e profondi, sorprendenti per un altoparlante di queste dimensioni.

Con una batteria da 7500 mAh, il Charge 5 offre fino a 20 ore di riproduzione continua. È dotato di Bluetooth 5.1 per una connessione stabile e un’area di copertura ampia. Un’altra funzionalità interessante è la modalità PartyBoost, che consente di collegare più altoparlanti compatibili per amplificare il suono o creare una coppia stereo​.

Il Charge 5 include un’uscita USB-A che permette di utilizzarlo come power bank per ricaricare altri dispositivi. Tutte queste caratteristiche rendono il Charge 5 uno degli altoparlanti “estremi” più interessanti sul mercato: non perdere questa offerta e acquistalo subito con lo sconto del 45%.