JBL Live 670NC in offerta: suono potente, prezzo stracciato

Amazon oggi stupisce con un’offerta decisamente interessante su un ottimo paio di cuffie on-ear della JBL. Le Live 670NC offrono un ottimo bilanciamento tra design ergonomico, suono all’avanguardia e funzionalità avanzate. Grazie allo sconto del 15%, oggi le paghi solamente 109,99€ – con un buon risparmio sul loro prezzo di listino.

Le JBL Live 670NC sono dotate di driver da 40 mm che garantiscono il rinomato suono potente di JBL. La tecnologia JBL Spatial Sound potenzia l’esperienza d’ascolto trasformando i contenuti stereo in un audio surround virtuale, perfetto per film, musica e videogiochi. La qualità del suono, unita alla facilità d’uso, rende queste cuffie una scelta eccellente per chi cerca l’immersione totale nel suono senza compromessi.

Le JBL Live 670NC dispongono di una tecnologia di cancellazione del rumore adattiva davvero niente male. Con Smart Ambient, potrai immergerti completamente nella musica, eliminando le distrazioni. La modalità adattiva permette di continuare a conversare con chi ti circonda senza la necessità di rimuovere le cuffie: la cancellazione del suono, in quel caso, verrà ridotta o sospesa a seconda della necessità.

Le cuffie offrono una connettività impeccabile, grazie al Bluetooth 5.3 e alla funzione di connessione multipoint che permette di passare facilmente tra diversi dispositivi.

In termini di autonomia, le JBL Live 670NC promettono fino a 65 ore di ascolto con una singola carica, e la ricarica rapida tramite cavo USB-C consente di ottenere 4 ore di riproduzione con soli 5 minuti di carica. Nella confezione, oltre alle cuffie, troverai un comodo archetto in tessuto, un cavo audio rimovibile e un cavo di ricarica USB Type-C, oltre a una guida rapida e le avvertenze.

Le JBL Live 670NC offrono un’esperienza audio ricca e coinvolgente, ideali per chi cerca la migliore qualità del suono combinata ad un prezzo eccellente. Non perdere questa offerta e acquistale subito risparmiando!