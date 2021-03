Sei in cerca di un paio di auricolari true wireless? Le Jabra Elite 85T sono in offerta su Amazon a soli 199,99€. Il ribasso del 13% corrisponde a uno sconto esclusivo di 30€ che rende le wearable più economiche. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Itala.

Jabra Elite 85T: le caratteristiche di questi auricolari

Nella loro colorazione Nero Titanio, le Jabra Elite 85T sono delle true wireless discrete e compatte. Dalla tipologia In Ear offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Dotate di potenti altoparlanti da 12 millimetri, gli auricolari riescono a emettere un suono potente e ricco. I bassi suonano corposi e i toni alti leggiadri per un risultato finale bilanciato e mai sotto tono.

I sei microfoni integrati permettono all’utilizzatore di servirsi delle cuffie anche in fase di chiamata. La cancellazione attiva del rumore, infatti, rende le conversazioni chiare e nitide. L’ANC, oltretutto, può essere regolato sulla base di diversi livelli.

Degna di nota dunque, è la batteria che ha un’autonomia di 5.5 ore per le cuffie e di 25 ore per la custodia di ricarica. La stessa può arrivare a 31 ore con l’ANC disattivato.

Nonostante possano dare l’idea di auricolari poco stabili, questi prodotti firmati Jabra aderiscono perfettamente al padiglione auricolare per mezzo dei EarGel ovali. I confezione sono presenti tre misure differenti.

Sempre incluso è poi il cavo di alimentazione in formato USB-C. Sono sufficienti 15 minuti per ottenere un’ora di riproduzione aggiuntiva. È supportata inoltre la ricarica wireless della custodia di ricarica.

Puoi acquistare Jabra Elite 85T a soli 199,99€ su Amazon nella colorazione nero titanio. Acquista le true wireless oggi e ricevile entro 48 ore grazie all’abbonamento Prime. Consegne gratuite anche sul primo ordine. Queste wearable, infine, possono essere acquistate in rate grazie al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

