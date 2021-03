Le Jabra Elite 75t sono un paio di auricolari bluetooth TWS molto interessanti, oggi vanno in offerta su Amazon a 149,99€, scontate di 50 euro rispetto al prezzo di listino.

Le Jabra Elite Active sono uno dei modelli di punta del marchio, con una particolare propensione per lo sport e per le attività di corsa all’aperto. Il design in-ear ergonomico permette agli auricolari di restare ben saldi all’orecchio, senza il rischio di perderli a causa di movimenti o scatti improvvisi durante lo sport.

La custodia di ricarica è compatibile con la ricarica rapida tramite cavo Type-C e garantisce oltre 1 ora di autonomia con appena 15 min di carica.

Tramite i microfoni integrati le cuffie captano i rumori esterni e li riducono generando una frequenza opposta, il sistema Active Noise Cancelling è un valido alleato per viaggi in treno o aereo per lavorare o rilassarsi senza il frastuono prodotto dal mezzo.

Oggi le cuffie true wireless Jabra Elite 75t sono in offerta su Amazon a 149,99€, ottimo prezzo per un paio di auricolari bluetooth pensati per chi fa sport. La spedizione espressa Prime garantisce la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica