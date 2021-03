Oggi le Jabra Elite Active 75t vanno in offerta su Amazon a 129,99 euro con uno sconto pari al 28%, ovvero ben 50 euro risparmiati rispetto al prezzo di riferimento di 179,99 euro. Questi auricolari True Wireless sono uno dei modelli di punta del marchio, con una particolare propensione per lo sport e per l’attività fisica all’aperto. Il design in-ear ergonomico permette agli auricolari di restare ben saldi all’orecchio, senza il rischio di perderli a causa di movimenti o scatti improvvisi durante lo sport. Il prezzo è uno dei più bassi di sempre!

Jabra Elite 75t: caratteristiche principali

Le Jabra Elite Active 75t garantiscono una buona longevità e un’ottima vestibilità grazie al gel ergonomico che rende questi auricolari incredibilmente confortevoli e ideali per ogni orecchio. Inoltre è presente la certificazione IP57 per proteggere dall’acqua e dal sudore. La custodia di ricarica è compatibile con la ricarica rapida tramite cavo Type-C e garantisce oltre 1 ora di autonomia con appena 15 min di carica.

Presente anche il comodissimo sistema di riduzione attiva del rumore (ANC), che permette l’isolamento dall’ambiente esterno. Tramite i microfoni, le cuffie captano i suoni esterni e li annullano generando una frequenza opposta e restituendo una sensazione di completo isolamento dall’ambiente circostante. Questo sistema da il meglio di sé in spazi di lavoro condivisi o durante viaggi in treno o in aereo, grazie all’isolamento acustico è possibile sfruttare lunghe tratte per lavorare al PC, godersi della buona musica o guardare un film, senza distrazioni e fastidiosi rumori di fondo.

L’applicazione MySound permette di ascoltare la musica in maniera ideale, con un’ottimizzazione esperta e una configurazione eseguita tramite test dell’udito nell’app e poi una calibrazione sulle tue cuffie, per un audio che è definito su misura per il tuo profilo uditivo individuale.

Le Jabra Elite Active 75t sono oggi in sconto su Amazon a 129,99 euro. A questo prezzo si tratta di uno dei modelli con sistema ANC dal miglior rapporto qualità/prezzo.

Wearable