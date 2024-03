Jabra Elite 5: 3 colorazioni un unico grande risparmio di ben 50€

Siete alla ricerca di un paio di auricolari wireless di ottima qualità, ma non volete spendere grosse cifre? Siete capitati nel posto giusto grazie alle offerte della domenica di Amazon. In particolare dovreste sbrigarvi a dare un’occhiata alle bellissime Jabra Elite 5 il cui prezzo di 149,99 euro scende fino a quota 99,99 euro grazie allo sconto del 33%. Il risparmio di 50 euro permette di acquistare questi splendidi auricolari al prezzo più basso di sempre. A questo prezzo, inoltre, potrete scegliere tra ben 3 colorazioni: Nero, Nero Titanio e Oro Beige.

Jabra Elite 5: il top per l’audio wireless

Questi auricolari presentano un controllo intelligente del rumore in modo tale da scegliere se bloccare il rumore ambientale con l’ANC ibrida o lasciarlo passare con la tecnologia HearThrough. Il tutto è possibile grazie a 6 microfoni che consentono anche di ridurre il rumore del vento. Tante le impostazioni di personalizzazione del suono già potente di suo grazie agli altoparlanti da 6 mm e gamma di codec che offrono un suono ottimo.

Batteria a lunga durata: fino a 7 ore di autonomia, 28 ore con la custodia. Non manca poi la resistenza a polvere e acqua certificata IP55. Infine potrete connettere simultaneamente fino a 2 dispositivi con il Bluetooth Multipoint, usare Google Fast Pair per Android, attivare Alexa, Siri o Google Assistant (OS 6.0 o superiore) con la voce e ancora usare uno dei due auricolari in modo indipendente con la modalità Mono.

Tutto questo può essere vostro in pochi giorni e con consegne gratuite grazie ad Amazon Prime al prezzo di soli 99,99 euro invece di 149,99 euro. Si tratta del loro minimo storico, pertanto sbrigatevi prima che la promozione o le scorte possano terminare.