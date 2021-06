Sei in cerca di un paio di cuffie wireless? Le Jabra Elite 45H sono in offerta su Amazon a soli 69,99€. Il ribasso del 30% corrisponde a uno sconto effettivo di 30,00€ che rende l'acquisto nettamente più economico.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Jabra Elite 45H: le specifiche di queste One Ear

Le cuffie wireless Jabra Elite 45H si presentano belle e con un design accattivante. Studiate nei minimi dettagli non mancano di eleganza grazie alla loro colorazione nero titanio.

Realizzate in materiali di alta qualità, non sono pesanti ma bensì, quando indossate, sembrano quasi scomparire. Infatti possono essere utilizzate per lunghe ore senza mai stancarsi o provare fastidio. Ad aiutare l'ergonomia concorrono le imbottiture in memory foam presenti sia sui padiglioni auricolari che sotto l'archetto.

A far spiccare queste wearable sono gli altoparlanti integrati che riproducono i contenuti audio in modo superbo. La musica viene recepita così come è stata pensata dall'artista grazie a un suono sempre equilibrato ma intenso.

Inoltre l'esperienza di ascolto può essere personalizzata a proprio piacimento attraverso la tecnologia “Jabra My Sound“.

Altra chicca del prodotto è senza ombra di dubbio la batteria. Con una sola carica si raggiungono le 50 ore di autonomia per non doversi mai preoccupare di rimanere a secco. È presente anche la ricarica rapida che in appena 15 minuti di tempo sblocca 15 ore di riproduzione aggiuntiva.

Non mancano, tra le altre caratteristica, i tasti fisici per regolare il volume e due microfoni integrati.

Le Jabra Elite 45h sono disponibili all'acquisto su Amazon a soli 69,99€ in colorazione nero titanio. Acquistale oggi e ricevile a casa in circa 48 ore se possiedi una sottoscrizione attiva a Prime. In caso contrario le consegne sono comunque gratuite ma operate in tempi standard ossia circa una settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable