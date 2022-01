Jabra Elite 4 Active: sfida aperta agli auricolari Samsung Galaxy Buds 2

Jabra aggiunge alla sua gamma di auricolari wireless i nuovi Elite 4 Active, ufficializzati al CES 2022: una valida, e soprattutto meno costosa, alternativa rispetto ai Jabra Elite 7 Active.

Jabra Elite 4 Active: ottimo rapporto qualità-prezzo

Gli auricolari presentano un design simile a quello degli ultimi modelli offerti da Jabra. Le somiglianze non si fermano qui, pur considerando il prezzo decisamente più accessibile. Oltre all'aspetto, gli Elite 4 Active includono la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, non rintracciabile sulle unità della gamma Elite 3.

Le cuffiette sono costruite per resistere ad acqua e polvere, con certificazione IP57: potranno essere tranquillamente usate anche nel corso di intensi allenamenti in palestra ed il sudore della pelle non rappresenterà un problema.

La batteria a bordo garantisce una durata in fase di utilizzo pari a 7 ore, che si estendono a 28 facendo ricorso alla custodia di ricarica. Infine, sono presenti 4 microfoni per garantire telefonate sempre chiare e comprensibili.

Gli auricolari Bluetooth Jabra Elite 4 Active vengono proposti ad un prezzo di 120 dollari, ossia 30 dollari in meno rispetto all'attuale costo di listino dei Samsung Galaxy Buds 2.