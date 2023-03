Jabra Elite 3 al MINIMO STORICO su Amzon, ora MENO di 50€

Oggi se fai presto puoi fare un vero colpaccio e portarti a casa degli auricolari wireless spettacolari. Non perdere tempo perché le Offerte di Primavera finiranno domani a mezzanotte. Per cui vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Jabra Elite 3 a soli 49,99 euro, anziché 79,99 euro.

Goditi questo sconto del 38% che porta il prezzo al più basso mai registrato su Amazon. Inutile quindi dire che le vorranno in tanti e le unità disponibili svaniranno in un attimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Jabra Elite 3: a questo prezzo un best buy

Non ci sono dubbi, a un prezzo così basso Jabra Elite 3 sono da prendere al volo. Queste piccole cuffiette wireless hanno un bellissimo design voi che garantisce la massima comodità. In confezione troverai anche tre inserti in silicone che potrai scegliere in base a quelli più comodi per te. Godono di una connessione stabile e senza latenza, perfette anche da usare per quando guardi film o giochi.

Ascolta la tua musica preferita con bassi profondi e un suono potente, che potrai anche personalizzare come vuoi. Grazie ai 4 microfoni integrati riuscirai a fare chiamate perfette e chi ti ascolterà udrà la tua voce forte e chiara. Offrono un’autonomia di ben 7 ore con una sola ricarica e un totale di 28 ore grazie alla custodia. Inoltre sono resistenti all’acqua (IP55) e si ricaricano rapidamente.

Fai presto perché a un prezzo così non dureranno molto. Perciò prima che sia tardi dirigiti su Amazon e acquista i tuoi Jabra Elite 3 a soli 49,99 euro, anziché 79,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.