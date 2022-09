iWALK: power bank GENIALE per iPhone, a un prezzo ridicolo

Genialata a piccolo prezzo per il power bank iWALK. È grande quando un accendino ma svolge il suo lavoro in modo eccellente. Oggi lo puoi avere anche in offerta su Amazon ad appena 16,14 euro.

Il compatto caricabatterie portatile è compatibile praticamente con tutti i modelli di iPhone dal 2014 ad oggi. Pratico e leggero sia per tenerlo in tasca, e poi usarlo all’occorrenza, sia quando lo colleghi alla base dell’iPhone per ricaricarlo.

Con una spesa ridicola puoi portarti a casa un power bank eccezionale. In più grazie ad Amazon Prime lo potrai ricevere domani senza alcun costo aggiuntivo e con reso gratuito. Acquista ora il tuo power bank iWALK pagando solamente 16,14 euro.

iWALK si supera con questo power bank dalle mille facce

Non c’è bisogno di portare con te chissà quanti cavi per collegare l’iWALK ai tuoi dispositivi. Ti basterà inserirlo direttamente nel tuo iPhone e il gioco è fatto. Il piccolo power bank incomincerà a trasferire la carica fino a riempire al massimo la batteria del tuo smartphone.

Sicuramente ciò che più stupisce è la relazione tra minimo ingombro e massima efficienza. Infatti, una volta inserito nel tuo iPhone, non ti accorgerai nemmeno che ci sia. Potrai continuare a giocare, messaggiare o scattare foto, senza alcun fastidio.

Inoltre, grazie alla funzione Pass-Throught, potrai caricare il tuo iPhone e nello stesso tempo ricaricare il power bank iWALK. In questo modo sei sempre sicuro che la batteria sia al massimo della carica e pronta per essere usata nel momento del bisogno.

Non perdere altro tempo e acquista subito questo dispositivo geniale. Metti nel carrello il tuo power bank iWALK a soli 16,14 euro.

