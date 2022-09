iWALK Mini Power Bank: prezzo SHOCK su Amazon più coupon del 15%

Una delle cose più fastidiose è sicuramente rimanere con la batteria scarica dello smartphone. Oggi però puoi dimenticarti questo problema, e risolverlo con poco più di 20 euro. Infatti Amazon ha messo in offerta iWALK Mini Power Bank, che applicando il coupon al check-out, pagherai solamente 21,24 euro.

Una piccola spesa per un piccolo dispositivo che però ha una grandissima efficienza. Super ricarica in brevissimo tempo, cavo integrato e porta USB-C, per caricare due dispositivi contemporaneamente e incredibilmente leggero. Portalo sempre con te e non dovrai preoccuparti più della batteria scarica.

Approfitta dell’offerta di Amazon e metti subito nel tuo carrello iWALK Mini Power Bank a soli 21,24 euro, invece che 32,99 euro. Inoltre con Amazon Prime lo riceverai entro due giorni senza alcun costo aggiuntivo.

iWALK Mini Power Bank: la carica che ti serve in un minuscolo dispositivo

La cosa che certamente salta agli occhi, e che rende questo Mini Power Bank eccezionale, sono le dimensioni in paragone alla grande carica che può contenere. Infatti in appena 8 cm è nascosta una batteria da 9000 mAh in grado di ricaricare, ad esempio, un iPhone XS, due volte e mezzo.

La ricarica è velocissima, bastano 30 minuti per portare al 40%, un iPhone che aveva la batteria completamente a terra. Grazie al cavo integrato, e alla porta USB-C, sarai in grado di caricare nello stesso tempo, sia un iPhone che uno smartphone Android.

Il Mini Power Bank di iWALK è talmente piccolo e leggero che puoi infilarlo in tasca e portarlo sempre con te. Oggi lo potrai avere a un prezzo ridicolo, perciò approfittane e metti nel tuo carrello iWALK Power Bank a soli 21,24 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.