Italo torna a scontare i biglietti del treno: fino al 30% in meno

Viaggiare con Italo non è mai stato così conveniente: fino alle 19 del 24 febbraio, è possibile approfittare di una straordinaria promozione con sconti dal 20% al 30% sui biglietti acquistati per viaggiare dal 7 marzo al 25 maggio. L’offerta è valida in ambiente Smart e Prima Business. Ecco come riscattarla.

Codice promo Italo: sfrutta gli sconti

Per usufruire dell’offerta, basterà inserire il codice promo FIOCCO al momento dell’acquisto del biglietto. L’offerta si applica esclusivamente alla tariffa Low Cost e ai viaggi in ambiente Smart e Prima Business.

Sono stati messi a disposizione ben 350.000 posti, ma la promozione è soggetta comunque a disponibilità e non è cumulabile con altre offerte. Possono partecipare solo i biglietti acquistati per viaggi sui treni Alta Velocità Italo e per le soluzioni Italo + Itabus.

È un’occasione imperdibile per chi viaggia per piacere o per lavoro in Italia: prenotare in anticipo significa garantirsi tariffe esclusive e posti a bordo dei moderni convogli Italo. Acquista il tuo biglietto entro le 19 del 24 febbraio per partire tra il 7 marzo e il 25 maggio: inserendo il codice promo FIOCCO, riceverai uno sconto fino al 30% sul tuo viaggio!