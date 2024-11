Italo, nuovi sconti per Halloween: fino al 30% in meno sui treni alta velocità

Anche in occasione di Halloween, Italo non rinuncia agli sconti per tutti i suoi utenti. Chi prenota un biglietto per i treni Italo alta velocità entro le 16 di lunedì 4 novembre, può ricevere fino al 30% di sconto per viaggi dal 16 novembre al 29 marzo 2025. Come fare? Basta inserire un apposito codice promo: ecco tutte le informazioni.

Come ottenere lo sconto Italo

Accedere alla promozione Italo è semplicissimo. In fase di acquisto, ti basterà inserire il codice promo BRIVIDI per ottenere dal 20% al 30% di sconto sul tuo prossimo viaggio, che dovrà essere effettuato tra il 16 novembre 2024 e il 29 marzo 2025. L’unico requisito è che il biglietto deve essere acquistato entro le 16 di lunedì 4 novembre, altrimenti lo sconto non sarà attivo.

L’offerta è valida per i biglietti in tariffa Low Cost e in ambiente Smart e Prima Business e – come sempre – è soggetta a disponibilità di posti: sono 850 mila quelli in promozione. I biglietti, invece, possono essere acquistati su tutti i canali di vendita Italo Treno e aderisce alla promozione anche la soluzione integrata con i bus ITABUS.

Ricorda in fase di acquisto, mentre inserisci la stazione di partenza e quella di destinazione, di inserire anche il codice sconto BRIVIDI alla voce “Hai un codice promo?”. Ti darà diritto a sconti fino al 30% su tantissime tratte della rete ferroviaria ad alta velocità di Italo. Approfittane fino alle 16 di lunedì 4 novembre: i viaggi dovranno essere effettuati tra il 16 novembre e il 29 marzo, altrimenti non riceveranno lo sconto.