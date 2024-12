Italo, nuova promo di dicembre: vinci ogni giorno gift card e biglietti premio

Quella del calendario dell’avvento è una tradizione ormai consolidata che rende magico ogni dicembre. Tanto che sono tantissimi i brand e le aziende che decidono di proporre la propria versione per i propri clienti. Come Italo, che ha lanciato la nuova promo “Christmas is + Magic” che ti permette di vincere ogni giorno, fino al 24 dicembre, un premio – tra cui coupon e biglietti premio gratuiti.

Premio finale: 1.000 punti Italo Più

“Christmas is + Magic” è la nuova iniziativa firmata Italo che offre, a tutti gli utenti registrati, la possibilità di vincere premi. Si può partecipare volta al giorno, dal 2 dicembre al 24 dicembre, proprio come fosse un calendario dell’avvento.

Quattro i premi in palio in modalità instant win (l’esito della giocata viene visualizzato immediatamente):

Gift Card Italo da 10 euro

da 10 euro Coupon Flying Tiger Copenhagen da 5 euro

Biglietti premio gratuiti (valore 800 punti Italo Più)

(valore 800 punti Italo Più) Accessi alle Lounge Italo Club (valore 400 punti Italo Più)

Gli utenti che parteciperanno all’estrazione tutti i giorni (pari a 23 giocate valide), indipendentemente dall’esito, riceveranno un importante premio certo: ben 1.000 punti Italo Più, dal valore di 55 euro, che possono essere spesi nel catalogo premi della compagnia.

Per partecipare alla promozione non è necessario effettuare alcun acquisto, basta collegarsi alla pagina web della promozione e tentare la fortuna ogni giorno. Tuttavia, è necessario essere iscritti al programma fedeltà Italo Più: la registrazione è gratuita per tutti gli utenti.