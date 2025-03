Italo estende la sua promo: ultime ore per viaggiare in treno con sconti fino al 30%

È stata estesa l’imperdibile promozione Italo che ti permette di risparmiare sui tuoi prossimi viaggi in treno. Acquistando un biglietto entro le 10 di martedì 11 marzo, potrai ottenere sconti dal 20% al 30% su tutta la rete nazionale coperta dall’Alta Velocità Italo. Ecco come accedere alla promo.

Come ottenere lo sconto Italo

Per usufruire della promozione, non dovrai fare altro che inserire il codice sconto COLORI al momento dell’acquisto. L’offerta è valida per viaggiare dal 21 marzo al 29 maggio, come già anticipato su tutta la rete nazionale Italo.

I viaggi potranno essere effettuati in ambiente Smart e Prima Business. L’offerta è applicabile alla tariffa Low Cost ed è soggetta a disponibilità, con 450 mila posti disponibili.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni ed è valida per l’acquisto di biglietti Italo AV e combinazioni treno Italo AV + bus Itabus. Grazie a questa promozione, viaggiare con Italo diventa ancora più conveniente: approfitta degli sconti fino al 30% e prenota online entro le 10 di martedì 11 marzo per scoprire le più belle destinazioni italiane.