Italia's Got Talent su Disney+: scopri l'abbonamento con 2 mesi gratis

Sei pronto per la nuova edizione di Italia’s Got Talent? Lo show dei talenti è in arrivo in esclusiva solo su Disney+. Cosa stai aspettando? Attiva subito l’abbonamento e ottieni 2 mesi gratis. Dal 1° settembre 2023 lo show a premi più amato di sempre farà il suo debutto in questa nuova casa che è ricca di tantissimi altri contenuti tutti da vedere. Dai un’occhiata a tutto ciò che il suo catalogo ha da offrire a te e a tutta la tua famiglia.

Infatti, Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Qui troverai tantissimi film, serie TV, docuserie e show in esclusiva e quindi disponibili in Italia solo grazie a questo servizio di streaming live e on demand. Insomma, un vero e proprio palinsesto eccezionale per chi ama lo streaming premium a un prezzo contenuto. Approfittane subito e non lasciar passare altro tempo.

Italia’s Got Talent: l’arrivo su Disney+ attesissimo

Italia’s Got Talent è il titolo più atteso su Disney+ per tutti gli abbonati a questa piattaforma. Accedi anche tu al ricco catalogo con 2 mesi gratis! Con una giuria d’eccezione troverai Mara Maionchi, Frank Matano e, novità, Elettra Lamborghini con Khaby Lame. I due conduttori saranno Aurora e Fru. “Aspettati tanta adrenalina, colpi di scena e talenti fuori dal comune provenienti dall’Italia e da ogni angolo del mondo” è parte della sinossi ufficiale che annuncia il programma:

Un viaggio alla ricerca del talento! I giudici sono affiancati da due nuovi colleghi d’eccezione. Completano la squadra i conduttori. Il cuore dello show sono i concorrenti provenienti da tutta Italia: una sfida a colpi di talento per contendersi uno degli ambiti sedici posti in semifinale. Solo il Golden Buzzer, uno per ogni giudice, permette di accedervi senza passare dal Selection Time, il momento in cui ogni concorrente che ha ottenuto almeno tre “sì” scopre se avrà accesso alla semifinale. Il tutto cercando di evitare i temutissimi Red Buzzer.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.