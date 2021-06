Italia Austria, una delle più importanti partite di EURO 2020 si terrà oggi – 26 giugno 2021 – a partire dalle ore 21. Ecco dove vederla in diretta TV oppure in streaming completamente gratis. A fine articolo trovi la guida per guardarla anche se sei all'estero.

Italia Austria EURO 2020: dove guardarla in diretta TV e streaming gratis

Come tutte le altre partite di EURO 2020, grazie a SKY e RAI, puoi scegliere come preferisci guardare in diretta TV – assolutamente gratis – anche il match Italia Austria 2020.

Allo stesso modo, se non ha la televisione a disposizione, puoi sfruttare Internet su tablet, smartphone, PC e non solo per guardare in diretta streaming e – ti dirò di più – con un piccolo escamotage puoi anche vedere l'importantissima partita dall‘estero.

Per scoprire come guardare in diretta TV, in streaming tramite web e dall'estero la partita “Italia – Austria” di EURO 2020, devi solo collegarti a questa guida (realizzata per il primo incontro, ma valido per tutti!) e consultare tutte le possibilità che hai a disposizione.

Ricorda: il match si terrà stasera – 26 giugno 2021 – a partire dalle ore 21!

