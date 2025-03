In Italia arriva il primo quotidiano scritto solo dall'Intelligenza Artificiale

Era martedì 18 marzo 2025 quando, sia in edicola che in digitale, è arrivato in Italia il primo giornale quotidiano scritto dall’Intelligenza Artificiale. Sì, hai capito bene. Ogni singolo articolo non è stato scritto da giornalisti umani, ma da giornalisti AI. Stiamo parlando de “Il Foglio AI” che dall’altro ieri è il primo quotidiano al mondo realizzato usando solo l’intelligenza artificiale.

“Per la scrittura, i titoli, i catenacci, i quote, i sommari. E a volte anche per l’ironia. Noi giornalisti ci limiteremo a fare le domande, nel Foglio AI leggeremo tutte le risposte. E ci aiuterà, in modo non sappiamo ancora se naturale o artificiale, a spiegare come si può far passare l’intelligenza artificiale dallo stato gassoso, ovvero quello della teoria, a quello solido, ovvero quello della pratica“, si legge nel comunicato ufficiale de “Il Foglio”.

Una notizia, quella di avere a disposizione un quotidiano realizzato interamente dall’intelligenza artificiale che sta galvanizzando quanti non aspettavano altro. Di contro, per chi invece è ancora più tradizionalista o vede con sospetto l’intelligenza artificiale, è l’occasione di intavolare qualche polemica o semplicemente esprimere alcune preoccupazioni.

Com’è fatto questo quotidiano realizzato con l’Intelligenza Artificiale

Come si presenta e qual è la struttura di questo quotidiano realizzato solo usando l’intelligenza artificiale? “Il Foglio AI sarà composto di quattro pagine, avrà circa ventidue articoli, più tre editoriali, sarà ancora più ottimisti del Foglio tradizionale, entrerà in polemica a volte con la linea del nostro giornale e vi sorprenderà“, ha spiegato la redazione del giornale.

Attualmente viene pubblicato ogni giorno, ma solo dal martedì al venerdì e per un mese. Cosa succederà una volta terminato il periodo che la redazione de “Il Foglio” ha stabilito per questo esperimento di informazione quotidiana seguita e curata dall’intelligenza artificiale?

“Alla fine di questo esperimento ovviamente racconteremo che impatto ha avuto il Foglio Ai sulle nostre giornate, sul nostro modo di lavorare. Racconteremo quali domande siamo stati costretti a porci, non solo di natura giornalistica, vedendo giorno dopo giorno un quotidiano realizzato interamente con l’AI“, hanno spiegato dalla sede del giornale.