ITA Airways, sconto del 25% per viaggiare in Europa e nel mondo

Parigi, Madrid, Tokyo o New York? Sono soltanto alcune delle numerose destinazioni raggiunte da ITA Airways, che soltanto fino alle 23.59 di oggi – giovedì 25 luglio – propone uno sconto del 25% per viaggiare in Europa e nel mondo dal 1° settembre 2024 al 15 marzo 2025. Sono incluse nella promozione tutte le classi: Economy Class (inclusa la tariffa Light), Premium Economy e Business Class.

Come riscattare lo sconto del 25% con ITA Airways

Per ricevere il 25% di sconto su tutti i viaggi internazionali ITA Airways, basta inserire in fase di acquisto il codice sconto “VIAGGIARE”, tutto in lettere maiuscole e senza virgolette. Con ogni biglietto sono inclusi un accessorio, un bagaglio a mano e un bagaglio in stiva, che però non è disponibile per la tariffa Economy Light.

Questi i passaggi da seguire per riscattare lo sconto del 25%:

Collegati al sito web ufficiale di ITA Airways e scegli il tuo volo: il viaggio dovrà essere compreso tra il 1° settembre e il 15 marzo; Clicca su “Hai un codice sconto?” Inserisci il codice sconto “VIAGGIARE” e clicca su “Applica” Prosegui per completare l’acquisto

Puoi utilizzare lo sconto anche per prenotazioni che contengono più passeggeri, neonati e bambini compresi. Sono tuttavia esclusi dalla promozione i voli compresi nel periodo dal 20 dicembre 2024 al 9 gennaio 2025. La promozione sta per scadere: ricorda che puoi utilizzare lo sconto del 25% per volare con ITA Airways tra autunno e inverno fino alle 23.59 di oggi, giovedì 25 luglio.