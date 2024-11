ITA Airways, nuova promo: ricevi doppi punti del programma Volare

ITA Airways ha lanciato una nuova promo dedicata agli utenti iscritti al programma “Volare” che riceveranno doppi punti se, tra il 18 e il 24 novembre, acquistano uno o più voli di andata e ritorno, per viaggiare dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 verso una delle destinazioni selezionate.

Ecco come ricevere doppi punti “Volare”

Ma come funziona la promozione? Come anticipato, per ottenere doppi punti “Volare” è necessario acquistare uno o più voli di andata e ritorno (ovviamente venduti e operati dalla compagnia di bandiera) tra il 18 e il 24 novembre. Il viaggio dovrà essere invece effettuato dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025, dall’Italia (precisamente da Roma) verso Dubai, Bangkok, San Paolo, Rio De Janeiro, Buenos Aires o Tokyo (o viceversa).

Per quelle tratte che includono scali che non fanno parte della promozione, come ad esempio un viaggio Milano-Roma-Roma-Dubai, quindi con scalo nella Capitale, i punti saranno accreditati solamente per la tratta inclusa, in questo caso il volo Roma-Dubai. In ogni caso, si tratta di punti non qualificanti: ciò significa che possono essere spesi per richiedere voli premio, ma non per effettuare l’upgrade del servizio.

Soltanto gli iscritti al programma “Volare” potranno prendere parte alla promozione. I doppi punti verranno accreditati entro 60 giorni a partire dalla data del volo. La promo è a tempo limitato: puoi acquistare il tuo biglietto per volare tra dicembre e febbraio entro il 24 novembre.