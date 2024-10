IT Wallet e Intelligenza Artificiale i protagonisti al G7

Si fa sempre più concreta la possibilità di rilascio di IT Wallet, il portafoglio digitale “di Stato” che permetterà di gestire comodamente patente di guida, tessera sanitaria e carta europea per la disabilità. Si potranno anche caricare altri documenti come passaporto, tessera elettorale, certificato di nascita, titoli di studio e molto altro. Si di una concreta integrazione nell’app IO dal 2025 anche se è già ai test.

La buona notizia è che, molto probabilmente, questo servizio verrà annunciato il 15 ottobre 2024, in occasione del G7 su Tecnologia Digitale. I temi caldi saranno proprio il portafoglio digitale e l’intelligenza artificiale. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti ha spiegato:

La riunione ministeriale G7 su Tecnologia e Digitale del 15 ottobre rappresenta un’opportunità cruciale per rafforzare la cooperazione globale in ambito tecnologico e promuovere un uso sicuro ed etico dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione al settore pubblico. La Presidenza Italiana intende mettere al centro il rispetto dei valori democratici e dei diritti umani, promuovendo al contempo il potenziale innovativo della tecnologia per migliorare la vita dei cittadini e supportare la modernizzazione dei servizi pubblici.

IT Wallet: obiettivo modernizzazione servizi pubblici

L’obiettivo del G7 su Tecnologia Digitale è quello di supportare la modernizzazione dei servizi pubblici. Uno dei modi è anche quello di sviluppare e rendere disponibile il portafoglio digitale IT Wallet. Proprio in merito a questo, sempre il sottosegretario Alessio Butti, ha dichiarato:

Durante questo incontro, in linea con il lavoro fatto dalla ministeriale di Trento del 15 marzo a oggi, ci impegniamo a condividere le migliori pratiche in ambito di digitalizzazione pubblica, con l’obiettivo di rendere i servizi pubblici più accessibili ed efficienti. Inoltre, esploreremo approcci comuni all’identità digitale, un elemento chiave per garantire la sicurezza e la fiducia nel contesto di una trasformazione digitale globale.

I temi caldi della parte Digital & Technology al G7

Vediamo insieme i punti caldi della parte Digital & Technology al prossimo G7 in programma il 15 ottobre 2024 dove potrebbe essere annunciato anche IT Wallet: