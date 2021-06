Fitbit e IRCCS Istituto Auxologico Italiano – che si occupa di cura, ricerca medica e prevenzione – hanno sviluppato una collaborazione per promuovere uno stile di vita sano: tutti i dettagli.

Fitbit + Auxologico: il programma

Il Servizio di Lifestyle Medicine – ideato dalla Dottoressa Cecilia Invitti – permetterà al paziente, accompagnato da una squadra di clinici, di utilizzare il proprio dispositivo Fitbit come strumento di monitoraggio del proprio percorso verso uno stile di vita sano.

In particolare, il programma consiste in un cammino che si sviluppa in un arco di tempo di 2 mesi con l'obiettivo di supportare i pazienti a sviluppare una maggiore consapevolezza sui comportamenti quotidiani che influenzano lo stato di salute e di benessere. Il paziente sarà accompagnato costantemente da un’équipe multidisciplinare di professionisti sanitari (internista, nutrizionista, preparatore fisico, psicologo, fisioterapisti, specialisti di medicina del sonno, esperti di disassuefazione da fumo, alcol e altre dipendenze) che lo seguono anche a distanza grazie a un dispositivo wearable Fitbit fornito in comodato d’uso gratuito.

Grazie al dispositivo wearable Fitbit costantemente indossato dal paziente e all’App Fitbit associata, i professionisti di Auxologico possono monitorare informazioni importanti come:

i passi e l’attività fisica svolta, impostando obiettivi quotidiani e monitorando i relativi progressi

l’andamento del battito cardiaco nel corso delle 24 ore

la qualità del riposo, grazie a una tecnologia che è in grado di misurare il tempo trascorso in ogni fase del sonno (leggero, profondo e REM) nonché il tempo di veglia, e al punteggio del sonno, recentemente introdotto, che rappresenta un altro dato rilevante per valutare la bontà del riposo

la variabilità del livello di saturazione di ossigeno nel sangue, misurata sempre durante la notte

gli alimenti assunti durante la giornata, per tenere sotto controllo il bilancio tra le calorie introdotte e quelle bruciate.

Per informazioni visitare il sito https://www.auxologico.it/lifestyle-medicine

Wearable