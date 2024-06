Iscriviti a LEGO Insiders gratis e ottieni il doppio dei punti

Sul sito ufficiale LEGO è attiva una promozione che consente di ottenere il doppio dei punti su tutti gli acquisti. La promo è però riservata esclusivamente agli iscritti al programma LEGO Insiders.

Se stai valutando l’acquisto di un set LEGO proprio in questi giorni e non hai ancora effettuato l’iscrizione, collegati a questa pagina per diventare un nuovo socio. L’iscrizione è gratuita.

Come iscriversi a LEGO Insiders

Il primo passaggio per iscriversi al programma Insiders prevede la creazione di un account LEGO. Se si è già in possesso di un profilo registrato in precedenza, è sufficiente premere su Accedi con l’account LEGO per effettuare l’accesso.

La creazione dell’account richiede i seguenti dati: Nome, Cognome, Email, Password, Paese di residenza e Data di nascita. Una volta compilati i campi richiesti, premere sul pulsante Sì, crei un account per proseguire.

All’indirizzo email indicato in fase di registrazione verrà inviato un codice di attivazione: copialo e incollalo nel campo richiesto per confermare l’apertura del nuovo account LEGO.

È tutto: dopo pochi secondi verrai reindirizzato alla pagina principale del programma LEGO Insiders, che ti confermerà l’avvenuta iscrizione al programma con il messaggio “Hey VIP! Welcome on board”.

Tornando alla promozione attualmente in corso sul sito LEGO, confermiamo che l’iscrizione a LEGO Insiders garantisce il doppio dei punti su tutti gli acquisti, qualunque sia il set scelto. Se ti serve una dritta, ti suggeriamo i preferiti di questa settimana: il nuovo set Radio vintage LEGO Icons (foto di copertina), il Nuovo Torneo: città del tempio, e il nuovo set Sistema di lancio spaziale NASA Artemis.

Completa l’iscrizione a LEGO Insiders su questa pagina e ottieni subito il doppio dei punti. La promozione è valida fino a domenica 16 giugno.