Irrigazione SMART? Bastano 59€ per questo gadget (non serve Internet)

Quest’anno potrai concederti un bel prato oppure un bell’orto, anche se il tempo per annaffiare spesso non c’è. Ci penserà questo gadget per l’irrigazione smart per te: lo programmi e gestisci da smartphone, ma non preoccuparti se in giardino (o nel terreno) non c’è connessione a Internet.

Questo gioiellino è stato pensato infatti per permetterti l’installazione anche nei terreni dove altro non c’è che la natura. Basta il Bluetooth integrato per farlo comunicare con lo smartphone. Non serve nemmeno corrente elettrica perché funziona attraverso batteria. Proprio questo è il bello: puoi installarlo ovunque e bastano pochi secondi. Infatti, tutto quello che devi fare è posizionarlo fra il rubinetto e il tubo che utilizzi abitualmente per irrigare. Dopodiché, procedi alla configurazione tramite smartphone Android o iOS – sfruttando l’apposita applicazione – ed hai finito. A gestire l’irrigazione dell’orto o del giardino ci penserà lui.

Grazie alle promozioni eBay del momento, puoi fare un ottimo affare e portare tutto a casa a 59,90€ appena con spedizioni super rapide e gratuite. Completa l’ordine adesso e ricevi il tuo dispositivo intelligente in tempo per l’orto di stagione. A disposizione ci sono ancora pochissimi pezzi.

Irrigazione smart facile con questo dispositivo: da provare

Un dispositivo intelligente, che però non ti farà perdere tempo con la configurazione. Perfetto anche per chi è alle primissime armi, lo installi in pochi secondi e poi non resta che configurarlo.

A quel punto, una volta programmato, potrai dimenticarti del resto. Proprio questo lo rende un oggetto super pratico e utile. Potrà pensare lui al giardino, che non hai tempo di annaffiare di sera, ma anche dell’orto che si trova a qualche KM da casa e che ogni giorno devi raggiungere.

Insomma, un modo per ottenere l’irrigazione smart semplice ed efficace, oltre che super economico. A questo prezzo, l’occasione eBay è super ghiotta: completa l’ordine adesso per accaparrarti questo dispositivo a 59,90€. Le spedizioni, super rapide, sono assolutamente gratuite.