iRobot Roomba i7 Autosvuotante: minimo PAZZESCO su Amazon con uno sconto di 353€

Amazon ha lanciato uno sconto a dir poco clamoroso su iRobot Roomba i7, robot aspirapolvere con base autosvuotante, che puoi acquistare al minimo storico di 599,90 euro invece del prezzo medio di 953,50. Con la spedizione Prime e la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero tramite Cofidis è ancora più conveniente.

iRobot Roomba i7: dimenticherai di pulire casa

Questo robot aspirapolvere WiFi di ultima generazione rivoluzionerà per sempre la tua pulizia domestica. Potentissimo, adatto anche a chi ha animali domestici, memorizza la planimetria della casa e ti permette di programmarlo come vuoi.

L’i7 è dotato infatti di una tecnologia di navigazione avanzata che gli permette di catturare e rimuovere lo sporco esattamente dove desideri. Con la mappatura cutting-edge e la navigazione intelligente, puoi inviare il robot verso specifiche aree sporche con un semplice comando vocale, sfruttando assistenti come Google e Alexa.

Il sistema di pulizia a 3 fasi dell’i7 è basato su doppie spazzole in gomma multi-superficie e un’aspirazione 10 volte più potente rispetto alla concorrenza, efficace quindi anche nella rimozione dei detriti più grandi. Ideale per qualsiasi tipo di superficie, il robot trasferisce automaticamente lo sporco raccolto nella Clean Base, che può contenere fino a 60 giorni di polvere. I sacchetti a 4 strati della Clean Base sono progettati per bloccare allergeni, pollini e muffe, migliorando significativamente la qualità dell’aria in casa.

Un investimento importante ma che vale ogni centesimo speso, specie se puoi risparmiare così tanto: acquistalo adesso a soli 599,90 euro invece di 953,50 e pagalo anche a rate con Cofidis.