iRobot Roomba I3152: sconto del 24% per pochissimo!

Stai cercando un modo facile e veloce per mantenere la tua casa pulita senza sforzi, il robot aspirapolvere iRobot Roomba I3152 è la soluzione perfetta. Attualmente, è in offerta con uno sconto del 24%, disponibile a soli 299,90€ invece di 393,31€. Questa è un’opportunità imperdibile per investire in una prodotto dalla tecnologia avanzata che ti aiuterà a mantenere la tua casa sempre impeccabile, risparmiando tempo e fatica! Specie ora che arriva l’estate.

Casa pulita senza muovere un dito con iRobot Roomba I3152

Il iRobot Roomba I3152 è dotato di un sistema di pulizia a 3 fasi che permette di rimuovere efficacemente polvere, sporco e detriti da pavimenti duri e tappeti. Grazie ai suoi sensori avanzati, questo robot aspirapolvere è in grado di navigare abilmente intorno ai mobili e agli ostacoli, garantendo una pulizia completa anche negli angoli più difficili da raggiungere. La tecnologia Dirt Detect™ consente al Roomba di concentrarsi sulle aree della casa che richiedono una pulizia più approfondita, rilevando automaticamente i punti con maggiore accumulo di sporco.

Non meno importante, puoi controllarlo comodamente tramite l’app iRobot HOME, che ti permette di avviare, programmare e monitorare le sessioni di pulizia ovunque tu sia. Inoltre, è compatibile con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, consentendoti di avviare la pulizia semplicemente con un comando vocale!

Un’altra caratteristica che rende il iRobot Roomba I3152 un investimento intelligente è il sistema di filtri ad alta efficienza, che cattura il 99% di allergeni, polline e particelle di polvere fino a 10 micron. Questo è particolarmente importante per le famiglie con animali domestici o per chi soffre di allergie, poiché contribuisce a mantenere l’aria della casa più pulita e salubre.

Approfittare di questa offerta significa dotarsi di un elettrodomestico all’avanguardia che combina tecnologia avanzata, facilità d’uso e prestazioni eccellenti. Con uno sconto del 24%, il iRobot Roomba I3152 è disponibile a 299,90€ invece di 393,31€. Non perdere questa occasione per migliorare la qualità della tua vita domestica con un aiuto tecnologico affidabile e conveniente.