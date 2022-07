iRobot Roomba I3, robot aspirapolvere STREPITOSO a prezzo WOW (-21%)

Non ne puoi più di passare l’aspirapolvere ogni giorno e perdere tempo prezioso? Fatti un favore e acquista subito l’ottimo robot aspirapolvere iRobot Roomba I3 fintanto che è ancora in offerta su eBay a un prezzo quasi ridicolo.

Infatti, grazie a uno sconto del 21%, puoi ricevere a casa in pochissimo tempo uno dei robot aspirapolvere più apprezzati e popolari in questa fascia di prezzo.

iRobot Roomba I3 precipita di prezzo su eBay a un prezzo quasi ridicolo

Intelligente e dotato di un bel design realizzato con materiali resistenti, il robot aspirapolvere risponde alle tue personali esigenze per assicurarti una casa sempre in ordine e in pulizia. Nonostante il prezzo molto conveniente – e ti assicuriamo che lo è per davvero per questo genere di elettrodomestici hi-tech -, il robot aspirapolvere di iRobot dispone di un gran numero di sensori di ultima generazione.

Non solo è in grado di mappare automaticamente le zone della casa per programmare autonomamente i cicli di pulizia più ottimali, ma individua e scansa gli ostacoli presenti sul proprio tragitto. Compatibile con i dispositivi iOS/Android e anche con gli assistenti digitali come Amazon Alexa e Google Assistant, il robot aspirapolvere è dotato di un potente e silenzioso motore aspirante e anche di un comodo cestello rimovibile e facilmente lavabile sotto l’acqua corrente.

Fatti un regalo e metti subito nel carrello l’ottimo robot aspirapolvere iRobot Roomba I3 a un prezzo quasi ridicolo: ti basta davvero poco per avere sempre la casa pulita e in ordine senza fatica, anche quando sei fuori per le vacanze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.