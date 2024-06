iRobot Roomba Combo J7+, maxi-sconto di 200€: pavimenti splendenti senza sforzo

L’iRobot Roomba Combo j7+ è un robot aspirapolvere e mop 2-in-1 progettato per offrire una pulizia completa e automatizzata della casa. Attualmente, è in offerta su Amazon a 599,99€, con un imperdibile sconto di 200€ (-25%) sul suo prezzo di lancio. Aspira e lava: pavimenti splendenti senza il minimo sforzo, per una pulizia completa e totale.

Il Roomba Combo j7+ è dotato di un sistema di aspirazione potente e un mop retrattile, che gli consente di passare senza problemi dalla modalità di aspirazione a quella di lavaggio. Questo robot utilizza la tecnologia di navigazione vSLAM, che gli permette di mappare accuratamente la casa e di evitare ostacoli come mobili e cavi, grazie alla presenza di una fotocamera frontale. Inoltre, è in grado di rilevare ed evitare i rifiuti degli animali domestici, grazie alla funzione P.O.O.P. (Pet Owner Official Promise).

Le prestazioni di pulizia sono eccellenti, con una capacità di rimozione dei detriti del 96,4%, dimostrata attraverso test su diverse superfici, inclusi pavimenti in legno e tappeti a pelo basso e alto.

Per tutti questi motivi, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta: acquista subito l’iRobot Roomba Combo J7+ risparmiando 200€ – lo puoi pagare anche a rate.